Киев с 5 апреля вводит жесткий карантин из-за коронавируса

31 марта. Mossovetinfo.ru — Киев с понедельника, 5 апреля вводит жесткий локдаун из-за коронавируса, об этом объявил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина-24».



Кличко объявил, что с понедельника в городе закрывают все школы и детские сады, а весь общественный транспорт - и наземный и метро - будет перевозить только пассажиров со специальными пропусками, то есть только работников предприятий критической инфраструктуры.



По словам мэра Киева, заболеваемость в городе не снижается, в больницах города находится почти 4,5 тысячи коронавирусных больных, из них почти 3 тысячи - в тяжелом состоянии. Коечный фонд в коммунальных медучреждениях заполнен почти на 80%.



Кличко также рассказал, что с начала пандемии в Киеве зафиксирован 162 291 случай заражения коронавирусом, 3 405 человек скончались, 105 605 вылечились.