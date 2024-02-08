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В мире     18.02.2024 19:10

Китай готов быть стабилизирующей силой в решении связанных с горячими точками проблем – глава МИД КНР

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Теги:  Китай  КНР  конфликты  МИД 

18 февраля — Mossovetinfo.ru — Китай готов быть стабилизирующей силой в решении проблем, связанных с горячими точками. Об этом в субботу заявил член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в ходе выступления с программной речью на сессии "Китай в мире" в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, — сообщает Синьхуа.

В своем выступлении глава МИД отметил, что Китай стремится искать решения проблем горячих точек с учетом китайских особенностей, придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран и выступает против навязывания своей воли другим.

Китай поддерживает объективность и справедливость и выступает против стремления к личной выгоде, отметил он. Китай выступает за политическое урегулирование и против применения силы. Китай верит в необходимость устранения как симптомов, так и первопричин и выступает против недальновидности и односторонности.

Благодаря активному посредничеству Китая Саудовская Аравия и Иран достигли исторического примирения, положив начало "волне примирений" по всему Среднему Востоку. Это стало ярким примером реализации Инициативы в области глобальной безопасности, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином, сказал Ван И.

По его словам, недавняя эскалация конфликта между ХАМАС и Израилем и рост напряженности в Красном море еще раз показывают, что палестинский вопрос всегда был ядром средневосточной проблемы. Китай твердо стоит на стороне равенства и справедливости, прилагает все усилия для прекращения огня и насилия, а также делает все возможное для защиты гражданского населения.

Он заявил, что Китай добился от Совета Безопасности ООН принятия первой резолюции по этому вопросу с момента начала конфликта между ХАМАС и Израилем. Китай также опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию палестино-израильского вопроса, сказал Ван И.
Китай призывает ускорить создание независимого государства Палестина, созвать более масштабную и эффективную международную мирную конференцию, чтобы обеспечить мирное сосуществование Палестины и Израиля.

Глава МИД Китая также заявил, что после начала украинского кризиса Пекин никогда не отказывался от усилий по продвижению мира.
Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с лидерами России и Украины и сыграл конструктивную роль в преодолении кризиса. Китай также опубликовал документ с изложением позиции по этому вопросу и неоднократно направлял специальных посланников для посредничества. Все, что делает Китай, направлено на достижение одной цели -- добиться консенсуса по этому вопросу и подготовить почву для мирных переговоров.

По словам Ван И, Китай настойчиво выступает за политическое урегулирование проблемы Корейского полуострова. Самая неотложная задача — предотвратить порочный круг, дать ответ на законные озабоченности в области безопасности вовлеченных сторон, добиваться охлаждения ситуации и восстановления стабильности.

Китай призвал стороны в Мьянме подписать в Куньмине соглашение о прекращении огня и твердо поддерживать мир и стабильность на севере страны, а также призвал Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) содействовать надлежащему урегулированию проблемы Мьянмы на основе принципа невмешательства во внутренние дела, сказал Ван И.

Подчеркнув, что Китай обладает огромной территорией и у него много соседей, а конфликты и споры, оставшиеся в наследство от истории, очень сложны, Ван И заявил, что Китай всегда был привержен урегулированию разногласий путем консультаций и разрешению споров посредством диалога.

Китай готов сотрудничать с АСЕАН, чтобы ускорить консультации по Кодексу поведения в Южно-Китайском море, продвигать морское сотрудничество и совместное развитие, а также превратить Южно-Китайское море в море мира, дружбы и сотрудничества, добавил Ван И.

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Теги: 
Китай  КНР  конфликты  МИД 

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