Си Цзиньпин (как переведено)

В.Путин:

21 января — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин, проводя во вторник с президентом России Владимиром Путиным переговоры в формате видеоконференции, заявил, что Китай и Россия должны совместно защищать систему международных отношений, ядром которой является ООН, и результаты победы во Второй мировой войне. Об этом сообщило Синьхуа.Си Цзиньпин отметил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и победы в Мировой антифашистской войне, а также 80-й годовщины ООН.Китай и Россия должны "в этом контексте поддерживать ооноцентричную международную систему, отстаивать победу во Второй мировой войне", а также содействовать приверженности всех стран целям и принципам Устава ООН, отстаивать общепризнанные основополагающие нормы международных отношений и претворять в жизнь подлинную многополярность, сказал Си Цзиньпин.Также Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник, что Китай и Россия должны укреплять и расширять двусторонние отношения, а также продвигать углубленное развитие практического сотрудничества.Си Цзиньпин подчеркнул, что в новом году он готов вместе с президентом Путиным вывести китайско-российские отношения на новую высоту, противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания двух стран, международной справедливости и равноправия.Cи Цзиньпин призвал стороны продолжать углублять стратегическое взаимодействие, твердо поддерживать друг друга и защищать законные интересы двух странТакже: Уважаемый Президент Путин! Дорогой мой друг!Я очень рад Вас видеть в онлайн-формате в преддверии китайского Нового года.На пороге года самое время подводить итоги и строить планы на будущее. В 2024 году мы с Вами трижды встречались – в Пекине, в Астане и в Казани, и мы вышли на целый ряд важных договорённостей.Мы торжественно отметили 75-летие установления дипотношений между Китаем и Россией. Китайско-российские отношения, стержнем которых являются вечное добрососедство и дружба, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш приобретают всё новую жизненную силу.Год культуры Китая и России проходит не без ярких моментов, поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество, сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле, а восточный маршрут газопровода Китай – Россия введён на полной мощности раньше запланированного срока.Стороны плотно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других международных площадок, что приносит больше позитивной энергии реформированию и совершенствованию системы глобального управления.Этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и победы в Мировой антифашистской войне, а также 80-й годовщины ООН.Будем вместе с российскими коллегами в этом контексте поддерживать ооноцентричную международную систему, отстаивать победу во Второй мировой, добытую кровью и жизнями миллионов людей, защищать права Китая и России в качестве стран – учредителей ООН и постоянных членов Совбеза.В новом году готов вместе с Вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту, противостоять внешней неопределённости на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений – во имя развития и процветания двух стран, международной справедливости и равноправия.Спасибо.Уважаемый Председатель Си Цзиньпин! Дорогой друг!Искренне рад Вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.Согласен с Вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина – широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры. Их всестороннее укрепление в полной мере отвечает задачам комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран.Считаю, что для нас минувший год был весьма плодотворным. Мы широко отметили 75-летие установления дипломатических отношений. В ходе майского визита в Китай вместе с Вами дали старт масштабному проекту перекрёстных Годов культуры. Полезные переговоры состоялись в июле на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане – Вы только что об этом сказали. И, конечно же, был рад встретиться с Вами в октябре в Казани. Пользуясь случаем, хотел бы вновь поблагодарить Вас за поддержку российского председательства в БРИКС.Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках – в Организации Объединённых Наций и её Совете Безопасности, в ШОС, в «Группе двадцати», в АТЭС. Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведём работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом. С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах.По итогам года – несмотря на негативное воздействие извне – удалось выйти на новые хорошие показатели во взаимной торговле. Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот продемонстрировал рост более семи процентов и достиг более 220 миллиардов долларов. По китайской статистике, за весь год он составил почти 245 миллиардов. Китайская Народная Республика – наш основной торговый партнёр, а Россия уверенно занимает уже пятое место в списке стран – торговых контрагентов Китая.Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Мы удерживаем первое место по объёму экспорта в КНР нефти. Пять лет назад вместе с Вами дали старт эксплуатации газопровода «Сила Сибири», сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа. В декабре 2024 года подписана «дорожная карта» о реализации комплексной программы сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах и замыканию ядерного топливного цикла, а это технологии будущего атомной энергетики.Успешные совместные проекты реализуются в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях. Хорошо зарекомендовала себя практика проведения в провинциях КНР ярмарок товаров «Сделано в России».Расширяются гуманитарные связи. В рамках перекрёстных Годов культуры только в соответствии с российским планом в обеих странах уже проведено свыше 130 мероприятий. Растут встречные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены.Господин Председатель, в нынешнем году мы готовимся достойно отметить 80-летие Великой Победы. Память о ней священна для народов наших стран, которые вели кровопролитную борьбу против агрессоров и ценой неисчислимых жертв одолели врага. Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду.Дорогой друг, хотел бы – теперь уже лично – поздравить Вас и дружественный китайский народ с Новым, 2025 годом и наступающим Праздником Весны. Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья и, как в Китае говорят, удачи в десяти тысячах дел, а вашему народу – мира и процветания.