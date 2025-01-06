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В мире
09.01.2025, 20:58
Китай приглашает все страны использовать его возможности и разделить выгоды от его развития — МИД КНР
9 января — Mossovetinfo.ru — Китай приглашает все страны использовать его возможности и разделить выгоды от его раз...
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В мире
07.01.2025, 22:37
Трамп «понимает чувства России» относительно НАТО и Украины
7 января — Mossovetinfo.ru — Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что понимает чувства России относительно...
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В мире
06.01.2025, 23:59
Конгресс США официально утвердил победу Трампа на выборах президента
6 января — Mossovetinfo.ru — Конгресс официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 год...