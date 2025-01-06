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В мире     09.01.2025 20:58

Китай приглашает все страны использовать его возможности и разделить выгоды от его развития — МИД КНР

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Теги:  Китай  КНР  инвестиции  экономика 

9 января — Mossovetinfo.ru — Китай приглашает все страны использовать его возможности и разделить выгоды от его развития, добиваясь взаимной пользы и общего выигрыша. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, — передает Синьхуа.

Го Цзякунь сделал соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов, комментируя тот факт, что за последние несколько дней множество иностранных предприятий анонсировали расширение своего присутствия в Китае.

По словам официального представителя, рост инвестиций иностранных предприятий в Китай в очередной раз демонстрирует взаимовыгодный характер торгово-экономического сотрудничества между КНР и другими странами.

За первые 11 месяцев 2024 года в Китае было создано более 50 тыс. предприятий с иностранным капиталом, что на 8,9 проц. больше в годовом исчислении. За последние пять лет доходность прямых иностранных инвестиций в Китай составила около 9 проц., по этому показателю КНР занимает одно из ведущих мест в мире.

С начала 2024 года Китай сократил национальный негативный список для иностранных инвестиций до 29 пунктов, отменил все ограничения на доступ иностранных капиталовложений в сектор обрабатывающей промышленности, полностью внедрил национальный режим для иностранных предприятий, последовательно совершенствовал деловую среду.

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Теги: 
Китай  КНР  инвестиции  экономика 

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