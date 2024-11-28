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В мире
03.12.2024, 16:37
Китай сделал США серьезные представления по поводу их мер контроля над экспортом полупроводников
3 декабря — Mossovetinfo.ru — Китай сделал серьезные представления американской стороне по поводу ее последних мер ...
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03.12.2024, 12:54
Песков: новые пакеты помощи США Киеву не повлияют на динамику на фронте
3 декабря — Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что очередные американ...
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В мире
28.11.2024, 14:23
Токаев на саммите ОДКБ предложил принять план мероприятий по празднованию 80-летия Победы
28 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита Организации Договора о коллек...