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В мире     03.12.2024 16:37

Китай сделал США серьезные представления по поводу их мер контроля над экспортом полупроводников

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Теги:  Китай  МИД  представление  экспорт  контроль  полупроводники  прогресс  подавление  злонамеренность 

3 декабря — Mossovetinfo.ru — Китай сделал серьезные представления американской стороне по поводу ее последних мер контроля над экспортом полупроводников и санкций в отношении китайских предприятий, заявил во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь. Об этом сообщает Синьхуа.

Отметив, что Китай сделал серьезные представления США по поводу злонамеренного подавления научно-технического прогресса Китая, Линь Цзянь заявил на очередной ведомственной пресс-конференции, что Китай всегда решительно выступает против чрезмерного раздувания Соединенными Штатами концепции национальной безопасности, злоупотребления экспортным контролем, введения незаконных односторонних санкций и применения «юрисдикции длинной руки» в отношении китайских предприятий.

«Подобная практика серьезно подрывает международный экономический и торговый порядок, нарушает стабильность глобальных цепочек производства и поставок, и подрывает интересы всех стран», - сказал Линь Цзянь.

Китайская сторона призвала США уважать законы рыночной экономики и принцип справедливой конкуренции, и Китай примет необходимые меры для твердой защиты собственной безопасности и интересов развития, заявил официальный представитель МИД КНР.

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Теги: 
Китай  МИД  представление  экспорт  контроль  полупроводники  прогресс  подавление  злонамеренность 

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