Китай сегодня опубликовал Белую книгу об арктической политике страны

26 января. Mossovetinfo.ru - Китай является важной заинтересованной стороной в делах Арктики и готов сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в делах Арктики. Об этом говорится в Белой книге об арктической политике Китая, опубликованной сегодня Пресс-канцелярией Госсовета КНР.



«Китай как крупная ответственная страна готов сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в использовании исторических возможностей по развитию Арктики, чтобы вместе решать проблемы, вызванные изменениями в регионе», - говорится в Белой книге политике Китая в Арктике.



Правительство Китая среди приоритетов по политике в Арктике называет: шаги «по созданию морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан», «усиление безопасности и логистических возможностей Арктики», развитие рыболовства и туризма совместно с арктическими государствами и совместные меры по добыче полезных ископаемых.



В мае 2015 года президент Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву подписал с Путиным соглашение о согласовании инициативы «Один пояс и один путь» с ЕАЭС.

Си в июле призвал обе страны к сотрудничеству по Северному морскому пути в Арктике, чтобы совместно реализовать «Ледяной шелковый путь», отметив, что Россия является важным партнером в строительстве нового Шелкового пути. Этот совместный проект будет способствовать объединению стратегических инициатив двух стран и развитию всестороннего сотрудничества России и Китая в Арктике.