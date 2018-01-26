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В мире     26.01.2018 09:25

Китай сегодня опубликовал Белую книгу об арктической политике страны

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Теги:  Китай  Арктика  Россия  шелковый путь  сотрудничество 

26 января. Mossovetinfo.ru - Китай является важной заинтересованной стороной в делах Арктики и готов сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в делах Арктики. Об этом говорится в Белой книге об арктической политике Китая, опубликованной сегодня Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

«Китай как крупная ответственная страна готов сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в использовании исторических возможностей по развитию Арктики, чтобы вместе решать проблемы, вызванные изменениями в регионе», - говорится в Белой книге политике Китая в Арктике.

Правительство Китая среди приоритетов по политике в Арктике называет: шаги «по созданию морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан», «усиление безопасности и логистических возможностей Арктики», развитие рыболовства и туризма совместно с арктическими государствами и совместные меры по добыче полезных ископаемых.

В мае 2015 года президент Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву подписал с Путиным соглашение о согласовании инициативы «Один пояс и один путь» с ЕАЭС.
Си в июле призвал обе страны к сотрудничеству по Северному морскому пути в Арктике, чтобы совместно реализовать «Ледяной шелковый путь», отметив, что Россия является важным партнером в строительстве нового Шелкового пути. Этот совместный проект будет способствовать объединению стратегических инициатив двух стран и развитию всестороннего сотрудничества России и Китая в Арктике.

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Теги: 
Китай  Арктика  Россия  шелковый путь  сотрудничество 

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