Китай выдвинул пять предложений для надлежащего урегулирования иранской ядерной проблемы

14 марта — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с заместителями министров иностранных дел России и Ирана Сергеем Рябковым и Каземом Гарибабади в Пекине в пятницу выдвинул пять предложений Китая по надлежащему урегулированию иранской ядерной проблемы. Об этом сообщает агентство Синьхуа.



Ван И, являющийся также членом Политбюро ЦК КПК, заявил, что Китай неизменно привержен мирному урегулированию споров политическими и дипломатическими средствами и выступает против применения силы и незаконных санкций и последовательно выступает за баланс прав и обязательств, а также придерживается комплексного подхода к целям ядерного нераспространения и мирного использования ядерной энергии.



По словам Ван И, КНР неизменно поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в качестве основы для достижения нового консенсуса.



Также Китай твердо привержен продвижению сотрудничества посредством диалога и выступает против насильного подталкивания Совета Безопасности ООН к вмешательству и продолжает придерживаться поэтапного и взаимного подхода, а также стремится к достижению консенсуса путем консультаций, резюмировал Ван И.



На встрече замглав МИД России, Китая и Ирана с участием Сергея Рябкова скоординированы действия на снижение напряженности вокруг иранской ядерной программы, также подчеркнута недопустимость угроз и применения военной силы против ядерно-энергетических объектов Ирана, сообщили в российском МИД.



Евросоюз принял к сведению трехстороннюю встречу России, Ирана и Китая по иранской ядерной программе, остается открытым к контактам по этому вопросу, заявил на брифинге в Брюсселе представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни и добавил, что что контакты с Ираном уже осуществляются.



Мы приняли к сведению трехстороннюю встречу между Китаем, Ираном и Россией, которые являются участниками сделки по иранскому ядерному досье… Нет никаких действенных альтернатив дипломатическому урегулированию. Со своей стороны ЕС оставляет открытыми каналы связи для дипломатического урегулирования, - сказал аль-Ануни.



В июле 2015 года Иран подписал ядерное соглашение, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), с шестью мировыми державами, согласившись на ограничения своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Однако в мае 2018 года, во время первого президентского срока Трампа, Соединённые Штаты вышли из соглашения и восстановили санкции, что побудило Иран отказаться от некоторых своих обязательств по ядерной программе.