Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли

31 марта, Mossovetinfo.ru - Новые китайские спутники дистанционного зондирования Земли в 18:50 четверга успешно стартовали в космос с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" ("Long March-2D"), - сообщает Синьхуа..



В сообщении также говорится, что запуск спутников группировки PIESAT-1 был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай). Спутники были выведены на запланированную орбиту.