Другие материалы
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В мире
31.03.2023, 10:58
Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли
31 марта, Mossovetinfo.ru - Новые китайские спутники дистанционного зондирования Земли в 18:50 четверга успешно стартов...
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В мире
29.03.2023, 14:32
Зеленский стал сильно опасаться поражения Украины из-за Бахмута (Артемовска)
29 марта. Mossovetinfo.ru - Если Бахмут (город Артемовск - ред.) сдастся российским войскам, их президент Владимир Путин...
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В мире
28.03.2023, 16:39
РФ знает, за что воюет на Украине, русские должны быть освобождены - Лавров
28 марта, Mossovetinfo.ru - Россия проводит специальную военную операцию (СВО) для защиты тех русских и русскоязычных ...