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В мире     31.03.2023 10:58

Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли

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Теги:  Китай  космос  спутники 

31 марта, Mossovetinfo.ru - Новые китайские спутники дистанционного зондирования Земли в 18:50 четверга успешно стартовали в космос с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" ("Long March-2D"), - сообщает Синьхуа..

В сообщении также говорится, что запуск спутников группировки PIESAT-1 был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай). Спутники были выведены на запланированную орбиту.

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Теги: 
Китай  космос  спутники 

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