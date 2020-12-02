Другие материалы
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В мире
03.12.2020, 11:43
Китайские ученые выявили наиболее частый источник заражения коронавирусом
3 декабря. Mossovetinfo.ru – Китайские ученые установили, что наиболее высокий риск заразиться коронавирусом у членов одной семьи, вместе находящихся на карантине или самоизоляции, результаты иссле...
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В мире
02.12.2020, 11:47
Глава Приднестровья назвал «искусственной» проблему вывода российских миротворцев
2 декабря. Mossovetinfo.ru – Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в интервью «Парламентской газете» назвал «искусственной» проблему вывода с территории рес...
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В мире
02.12.2020, 10:47
Байден заявил, что принес пользу США, не позволив Трампу остаться президентом
2 декабря. Mossovetinfo.ru – Джо Байден, который по предварительным подсчетам выиграл президентские выборы в США, заявил, что принес пользу стране уже тем, что не позволил Трампу вновь стать презид...