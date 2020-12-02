3 декабря. Mossovetinfo.ru – Китайские ученые установили, что наиболее высокий риск заразиться коронавирусом у членов одной семьи, вместе находящихся на карантине или самоизоляции, результаты исследования опубликованы в журнале Science.



По результатам исследования, чем ближе контакт, тем выше риск заражения. При совместном проживании риск заразиться от родственника выше, чем при поездке в общественном транспорте, посещении предприятий общепита или развлекательных учреждений.



При этом, каждый день, проведенный в одном доме с инфицированным, увеличивает риск заражения на 10%.



Кроме того, согласно данным исследования, самый низкий риск заражения - в медицинских учреждениях, так как в них соблюдаются необходимые меры предосторожности.

