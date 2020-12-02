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В мире     03.12.2020 11:43

Китайские ученые выявили наиболее частый источник заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус  исследования  заражение 

3 декабря. Mossovetinfo.ru – Китайские ученые установили, что наиболее высокий риск заразиться коронавирусом у членов одной семьи, вместе находящихся на карантине или самоизоляции, результаты исследования опубликованы в журнале Science.

По результатам исследования, чем ближе контакт, тем выше риск заражения. При совместном проживании риск заразиться от родственника выше, чем при поездке в общественном транспорте, посещении предприятий общепита или развлекательных учреждений.

При этом, каждый день, проведенный в одном доме с инфицированным, увеличивает риск заражения на 10%.

Кроме того, согласно данным исследования, самый низкий риск заражения - в медицинских учреждениях, так как в них соблюдаются необходимые меры предосторожности.


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Теги: 
коронавирус  исследования  заражение 

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