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В мире     25.07.2022 08:51

Китайский лабораторный модуль "Вэньтянь" состыковался с комбинацией основного модуля "Тяньхэ"

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Теги:  Китай  космос  станция  Вэньтянь  Тяньхэ 

25 июля, Mossovetinfo.ru - "Вэньтянь", первый лабораторный модуль для китайской космической станции, успешно состыковался с комбинацией основного модуля "Тяньхэ" в 03:13 понедельника по пекинскому времени, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSА), передает Синьхуа.

В воскресенье Китай запустил модуль "Вэньтянь", который будет функционировать и как бэкап основного модуля космической станции, и как мощная платформа для проведения научных экспериментов.

Ракета-носитель Чанчжэн-5BY3 ("Великий поход 5B Y3") с модулем "Вэньтянь" стартовала с космодрома Вэньчан, который расположен на побережье островной провинции Хайнань на юге Китая, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

CNN сообщает, что "Вэньтянь", крупнейший в истории Китая космический корабль весом 23 метрических тонны, оснащен четырьмя научными кабинетами для проведения экологических и биотехнологических экспериментов в условиях различной гравитации. Он также оснащен роботизированной рукой для внешних экспериментов и дополнительным воздушным шлюзом для выхода в открытый космос. Стыковка знаменует собой предпоследний этап строительства амбициозного китайского проекта космической станции "Тяньгун" с тремя модулями, строительство которого планируется завершить к концу 2022 года. Космическая станция "Тяньгун" является вторым в мире действующим орбитальным форпостом наряду с Международной космической станцией (МКС).
Фото: Синьхуа


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Теги: 
Китай  космос  станция  Вэньтянь  Тяньхэ 

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