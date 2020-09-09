9 сентября. Mossovetinfo.ru - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова является подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Козак.
Колесникова - первая из членов Координационного совета, которая стала подозреваемой. Сейчас она находится в СИЗО, на какой срок она задержана - неизвестно.
В понедельник Колесникова, а также двое членов Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов, перестали выходить на связь. Вечером того же дня родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее пропаже. Также оппозиция публиковала сообщения о том, что Колесникова якобы была похищена.
Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Кравцов и Родненков покинули территорию Белоруссии и находятся на Украине, а Колесникова была задержана.
Позднее стало известно, что все три оппозиционера прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Однако затем, машина с оппозиционерами встретила пограничный наряд. При этом машина резко ускорилась, поставив под угрозу жизни пограничников. В итоге Колесникову вытолкнули из автомобиля.
В свою очередь, член президиума Координационного совета Павел латушко заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на территорию Украины, но она порвала свой паспорт.
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