2 марта. Mossovetinfo.ru – Количество случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 80 026, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.



За прошедшие сутки количество заболевших выросло на 202 человека. 42 человека скончались.



Всего в результате заболевания в Китае скончались 2912 человек. В то же время вылечено и выписано из больниц с начала эпидемии 44 462 человека.