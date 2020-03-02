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В мире     02.03.2020 09:14

Количество заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек

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Теги:  коронавирус  эпидемия  Китай  статистика 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Количество случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 80 026, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

За прошедшие сутки количество заболевших выросло на 202 человека. 42 человека скончались.

Всего в результате заболевания в Китае скончались 2912 человек. В то же время вылечено и выписано из больниц с начала эпидемии 44 462 человека.


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Теги: 
коронавирус  эпидемия  Китай  статистика 

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