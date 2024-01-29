Командир отряда космонавтов Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите - Роскосмос

4 февраля — Mossovetinfo.ru — "Сегодня в 11:30:08 по московскому времени космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко, участвующий в годовой экспедиции на Международной космической станции, стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов", - сообщает 4 февраля 2024 года пресс-служба госкорпорации.



Кононенко превзошел достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий, совершенных с 1998 по 2015 годы, провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.



"Ожидается, что Олег Кононенко, совершающий пятый космический полет, наберет в сумме 1 000 суток в космосе 5 июня 2024 года в 00:00:20 мск. А по завершению годовой экспедиции, запланированному на 23 сентября 2024 года, его суммарный налет составит 1 110 суток", - сообщает Роскосмос.