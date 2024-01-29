Другие материалы
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В мире
04.02.2024, 11:47
Командир отряда космонавтов Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите - Роскосмос
4 февраля — Mossovetinfo.ru — "Сегодня в 11:30:08 по московскому времени космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Конон...
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В мире
01.02.2024, 09:20
Йеменская группировка хуситов нанесла ракетный удар по американскому коммерческому судну в Аденском заливе
1 февраля — Mossovetinfo.ru — Йеменская группировка хуситов нанесла ракетный удар по американскому коммерческому с...
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В мире
29.01.2024, 08:38
Дипломаты подняли флаг КНР в Науру после почти 19-летнего перерыва
29 января— Mossovetinfo.ru — Группа китайских дипломатов провела в понедельник в Науру церемонию поднятия государс...