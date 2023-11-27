Другие материалы
-
В мире
28.11.2023, 09:31
Конфликт с ХАМАС обойдется Израилю в 53 млрд долларов - Центробанк
28 ноября — Mossovetinfo.ru — Нынешний конфликт с ХАМАС обойдется Израилю примерно в 197 млрд шекелей (около 53 млрд дол...
-
В мире
27.11.2023, 11:26
Континентальный Китай не даст пространства сепаратизму Тайваня - Канцелярии Госсовета КНР
27 ноября — Mossovetinfo.ru — Континентальная часть Китая готова создать широкое пространство для мирного воссоеди...
-
В мире
27.11.2023, 10:47
Байден и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Газе
27 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент США Джозеф Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили воп...