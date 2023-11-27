Конфликт с ХАМАС обойдется Израилю в 53 млрд долларов - Центробанк

28 ноября — Mossovetinfo.ru — Нынешний конфликт с ХАМАС обойдется Израилю примерно в 197 млрд шекелей (около 53 млрд долларов США) сообщил в понедельник Центробанк страны в своем прогнозе. Прогнозируется, что прямое воздействие конфликтов на израильскую экономику сохранится до 2024 года с уменьшающейся интенсивностью.



Сумма потерь бюджета по прогнозу включает порядка 28,9 млрд долларов расходов на оборону, 5,9 млрд долларов компенсации ущерба и 6,8 млрд долларов других гражданских расходов.



Потеря налоговых поступлений из-за конфликта оценивается в 9,46 млрд долларов, а проценты по государственному долгу достигнут 2,16 млрд долларов.