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В мире     28.11.2023 09:31

Конфликт с ХАМАС обойдется Израилю в 53 млрд долларов - Центробанк

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Теги:  Израиль  ХАМАС  конфликт  бюджет  прогноз  Центробанк 

28 ноября — Mossovetinfo.ru — Нынешний конфликт с ХАМАС обойдется Израилю примерно в 197 млрд шекелей (около 53 млрд долларов США) сообщил в понедельник Центробанк страны в своем прогнозе. Прогнозируется, что прямое воздействие конфликтов на израильскую экономику сохранится до 2024 года с уменьшающейся интенсивностью.

Сумма потерь бюджета по прогнозу включает порядка 28,9 млрд долларов расходов на оборону, 5,9 млрд долларов компенсации ущерба и 6,8 млрд долларов других гражданских расходов.

Потеря налоговых поступлений из-за конфликта оценивается в 9,46 млрд долларов, а проценты по государственному долгу достигнут 2,16 млрд долларов.

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Теги: 
Израиль  ХАМАС  конфликт  бюджет  прогноз  Центробанк 

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