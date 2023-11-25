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В мире     27.11.2023 11:26

Континентальный Китай на даст пространства сепаратизму Тайваня - Канцелярии Госсовета КНР

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Теги:  КНР  Канцелярия Госсовета КНР  официальный представитель  заявление  Тайвань  сепаратизм 

27 ноября — Mossovetinfo.ru — Континентальная часть Китая готова создать широкое пространство для мирного воссоединения Родины, но при этом ни в коем случае не оставит ни пяди земли для различных форм сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня", заявил в понедельник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. Об этом сообщает агенство Синьхуа, распространившее подробную версию заявления официального представителя Канцелярии Госсовета КНР, прокомментировавшего недавние высказывания Лай Циндэ (Lai Ching-te) и Сяо Мэйцинь (Hsiao Bi-khim), являющихся политиками Демократической прогрессивной партии Тайваня, о межбереговых отношениях. Согласно сообщениям СМИ, они выразили мнение, что в материковой части Китая в предстоящие несколько лет не будет "плана для силового нападения на Тайвань".

Чэнь Биньхуа сказал, что континентальная часть страны не потерпит и не проявит снисхождения к силам, выступающим за "независимость Тайваня", если они осмелятся рисковать и провоцировать инциденты, пропагандирующие "независимость Тайваня".

Он сослался на Закон КНР против сецессии, в котором говорится, что государство должно использовать немирные средства и другие необходимые меры для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая.

"Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" означает войну", - сказал Чэнь Биньхуа.

Лай Циндэ и Сяо Мэйцинь являются сепаратистами, выступающими за "независимость Тайваня". Они исказили факты и преуменьшили вред и опасность сепаратистской деятельности, чтобы обмануть избирателей, собирающихся участвовать в выборах главы администрации Тайваня в 2024 году, сказал Чэнь Биньхуа.

Чэнь Биньхуа призвал тайваньских соотечественников выступать против "независимости Тайваня" и содействовать возвращению межбереговых отношений на путь мирного развития.

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Теги: 
КНР  Канцелярия Госсовета КНР  официальный представитель  заявление  Тайвань  сепаратизм 

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