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В мире     05.02.2020 08:57

Коронавирус. Официальные данные на 5 февраля

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Теги:  коронавирус  статистика  эпидемия 

5 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире достигло 20 630 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, 20 471 заболевания коронавирусом зафиксирован в Китае, еще 159 случаев - в других странах мира.

В тоже время, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло уже 24 324 в Китае, и 24 537 случаев по миру в целом.

В результате заболевания скончались уже 492 человека.

В России за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом. Два самолета ВКС России эвакуировали россиян из китайского города Ухань. Все они будут помещены в карантин в реабилитационном центре в Тюменской области


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Теги: 
коронавирус  статистика  эпидемия 

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