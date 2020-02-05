5 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире достигло 20 630 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
По данным ВОЗ, 20 471 заболевания коронавирусом зафиксирован в Китае, еще 159 случаев - в других странах мира.
В тоже время, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло уже 24 324 в Китае, и 24 537 случаев по миру в целом.
В результате заболевания скончались уже 492 человека.
В России за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом. Два самолета ВКС России эвакуировали россиян из китайского города Ухань. Все они будут помещены в карантин в реабилитационном центре в Тюменской области
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