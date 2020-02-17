17 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 17 февраля достигло 51 857 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Из них в материковом Китае 51 174 человек, и 683 человека в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 25 странах.
В результате заболевания скончались 1669 человек, из них 1666 в Китае и 3 за его пределами.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии по странам:
Сингапур – 72 человек
Таиланд – 34 человека
Япония – 53 человек
Южная Корея – 29 человек
Малайзия – 22 человек
Вьетнам – 16 человек
Германия – 16 человек
Австралия – 15 человек
США – 15 человек
Франция – 12 человек
Великобритания – 9 человек
ОАЭ – 8 человек
Канада – 7 человек
Филиппины – 3 человека
Индия – 3 человека
Италия – 3 человека
Россия – 2 человека
Испания – 2 человека
Бельгия – 1 человек
Камбоджа – 1 человек
Непал – 1 человек
Финляндия – 1 человек
Шри-Ланка – 1 человек
Швеция – 1 человек
Египет – 1 человек
Кроме того, 355 человек заболели коронавирусом на круизном лайнере, который находится на карантине у берегов Японии.
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