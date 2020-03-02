2 марта. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 2 марта достигло 87 137 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Из них в материковом Китае 79 968 человек, и 7 169 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 65 странах. Заболевание коронавирусом впервые выявлено в Индонезии. Днем ранее заболевшие коронавирусом были выявлены в Чехии и Доминиканской республике.
В результате заболевания скончались 2977 человек, из них 2873 в Китае и 104 за его пределами.
Подробную информацию по странам, в которых выявлены заболевшие коронавирусом и по количеству заболевших можно посмотреть здесь.
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