2 марта. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 2 марта достигло 87 137 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.



Из них в материковом Китае 79 968 человек, и 7 169 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 65 странах. Заболевание коронавирусом впервые выявлено в Индонезии. Днем ранее заболевшие коронавирусом были выявлены в Чехии и Доминиканской республике.



В результате заболевания скончались 2977 человек, из них 2873 в Китае и 104 за его пределами.



Подробную информацию по странам, в которых выявлены заболевшие коронавирусом и по количеству заболевших можно посмотреть здесь.