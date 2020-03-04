4 марта. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 4 марта достигло 90 870 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.



Из них в материковом Китае 80 304 человек, и 10 566 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 72 странах. За прошедшие сутки случаи заболевания коронавирусом были выявлены 8 странах, в которых ранее случаев заболевания не отмечалось.



В результате заболевания скончались 3112 человек, из них 2946 в Китае и 166 за его пределами.



Подробную информацию по странам, в которых выявлены заболевшие коронавирусом и по количеству заболевших можно посмотреть здесь.