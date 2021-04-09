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В мире     09.04.2021 14:43

Космический корабль «Ю.А.Гагарин» пристыковался к МКС

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Теги:  космос  космические полеты  МКС  стыковка 

9 апреля. Mossovetinfo.ru — Космический корабль «Ю.А.Гагарин» с тремя космонавтами на борту пристыковался к Международной космической станции.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Ю.А.Гагарин» стартовала с космодрома Байконур и вывела корабль на околоземную орбиту.

Время полета корабля с Земли до МКС составило 3 часа 22 минуты.

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Карта места

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Теги: 
космос  космические полеты  МКС  стыковка 

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