1. Андрей Акимов, предправления Газпромбанка2. Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»3. Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal4. Алексей Дюмин, губернатор Тульской области5. Михаил Фрадков, бывший премьер-министр6. Сергей Фурсенко, президент футбольного «Зенит»7. Олег Говорун, начальник управления администрации президента8. Сулейман Керимов, член Совета Федерации9. Владимир Колокольцев, министр внутренних дел10. Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации11. Андрей Костин, предправления ВТБ12. Алексей Миллер, предправления «Газпрома»13. Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России14. Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»15. Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «ЭнПиВи Инжиниринг»16. Кирилл Шамалов, совладелец СИБУРа17. Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам18. Андрей Скоч, депутат Госдумы19. Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России20. Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе21. Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД22. Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»23. Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора24. Виктор Золотов, директор Росгвардии1. «Кубань»2. «Базовый элемент»3. ГАЗ4. «Газпром Бурение»5. ОАО «Евросибэнерго»6. Группа компаний «Ренова»7. «Рособоронэкспорт»8. RUSAL PLC9. «Ладога менеджмент»10. NPV Engineering11. «Русские машины»12. Банк «Российская финансовая корпорация».