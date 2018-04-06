Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В мире     06.04.2018 16:16

Кто из российских бизнесменов попал под новые санкции США - список

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  США  санкции 

Список попавших под санкции российских бизнесменов:

1. Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
2. Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
3. Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
4. Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
5. Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
6. Сергей Фурсенко, президент футбольного «Зенит»
7. Олег Говорун, начальник управления администрации президента
8. Сулейман Керимов, член Совета Федерации
9. Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
10. Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
11. Андрей Костин, предправления ВТБ
12. Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
13. Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
14. Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
15. Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «ЭнПиВи Инжиниринг»
16. Кирилл Шамалов, совладелец СИБУРа
17. Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
18. Андрей Скоч, депутат Госдумы
19. Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
20. Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
21. Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
22. Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
23. Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
24. Виктор Золотов, директор Росгвардии

Список попавших под санкции российских компаний:

1. «Кубань»
2. «Базовый элемент»
3. ГАЗ
4. «Газпром Бурение»
5. ОАО «Евросибэнерго»
6. Группа компаний «Ренова»
7. «Рособоронэкспорт»
8. RUSAL PLC
9. «Ладога менеджмент»
10. NPV Engineering
11. «Русские машины»
12. Банк «Российская финансовая корпорация».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
США  санкции 

Возврат к списку

Лента новостей

16:16 В мире Кто из российских бизнесменов попал под новые санкции США - список

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

14:45 Общество Безопасность на Пасху: в Москве будут работать более 7000 человек

13:39 Общество В Москве откроют музей Достоевского

12:05 Общество Кинотеатры «Москино» запустят утренние показы мультфильмов

Актуальные материалы

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть

19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий

16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья

08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму

07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%

15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018

14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru