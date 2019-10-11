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В мире     11.10.2019 14:17

Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии.

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Теги:  Нобелевская премия  Нобелевская премия мира 

11 октября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2019 году, сообщил Нобелевский комитет.

Премия вручена главе правительства Эфиопии за его усилия по разрешению пограничного конфликта с Эритреей.

При этом, председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен заявила, что вручение премии Абию Ахмеду Али может показаться преждевременным шагом, так как обстановка в регионе остается напряженной, однако, по мнению Нобелевского комитета, усилия Али по нормализации ситуации в регионе «должны быть оценены».


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Теги: 
Нобелевская премия  Нобелевская премия мира 

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