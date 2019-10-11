11 октября. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2019 году, сообщил Нобелевский комитет.
Премия вручена главе правительства Эфиопии за его усилия по разрешению пограничного конфликта с Эритреей.
При этом, председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен заявила, что вручение премии Абию Ахмеду Али может показаться преждевременным шагом, так как обстановка в регионе остается напряженной, однако, по мнению Нобелевского комитета, усилия Али по нормализации ситуации в регионе «должны быть оценены».
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