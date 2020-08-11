 
Актуальные темы: коронавирус
В мире     16.02.2021 17:12

Лавров прокомментировал призыв США с подозрением относится к «Спутнику V»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Лавров  США  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V 

16 февраля. Mossovetinfo.ru – Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал призыв американской администрации с подозрением относится к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Представители Белого дома назвали российскую вакцину - геополитическим проектом России, который может поставить другие страны в зависимость.

«Ну, что сказать <…> Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления, — ну, печально», - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Лавров отметил, что Россия никогда «не дружит против кого-то», а развивает международные отношения на основе взаимного притяжения и договоренностей.

Вакцина «Спутник V» была разработана НИЦ имени Гамалеи и является первой в мире вакциной от коронавируса. О ее регистрации президент России Владимир Путин объявил 11 августа 2020 года.

В начале февраля известный медицинский журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». В комментариях к исследованию было указано, что при исследовании вакцины был соблюден научный принцип и вакцина доказала свою безопасность и эффективность.

В настоящее время вакцина «Спутник V» используется в России для массовой вакцинации, а также получила одобрение для использования более, чем в 20 странах мира

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Лавров  США  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V 

Возврат к списку

Лента новостей

20:19 Город (Москва и область) Сбой в движении поездов произошел вечером 16 января на зеленой ветке метро

19:43 Город (Москва и область) Собянин утвердил допвыплаты медикам, лечащим COVID-19

18:35 Власть Госдума приняла закон о штрафах для иностранных агентов

18:11 Другое Чемпионат России по футболу сезона начнется 25 июля

17:12 В мире Лавров прокомментировал призыв США с подозрением относится к «Спутнику V»

Актуальные материалы

12:44 Общество Памфилова об онлайн-голосовании в Москве: надо соблюдать золотой стандарт

08:29 Общество Ночь на вторник стала самой холодной в Москве в феврале

07:45 Город (Москва и область) До 15 градусов мороза будет в Москве в понедельник

11:31 Город (Москва и область) Станции метро в Москве в 2021 году будут открывать поэтапно

11:25 Город (Москва и область) Опубликован график переселения еще 665 домов по программе реновации

11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru