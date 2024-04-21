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В мире     23.04.2024 08:55

Ливанская группировка "Хезболлах" выпустила 35 ракет по северу Израиля

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Теги:  Израиль  Ливан  ракетные удары  Хезболлах 

23 апреля — Mossovetinfo.ru — Ливанская вооруженная группировка "Хезболлах" в понедельник вечером выпустила около 35 ракет в сторону севера Израиля, в то время как Израиль нанес авиаудары по южному Ливану. Об этом говорится в заявлении израильских военных.

Ракеты активировали сирены воздушной тревоги в городе Сафед и других общинах на севере Израиля, но сообщений о пострадавших не поступало.

Армия обороны Израиля нанесла удар по ракетным установкам и инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Согласно заявлению, ранее в тот же день Израиль нанес удары по двум сооружениям на юге Ливана, где находились боевики движения "Хезболлах".

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Теги: 
Израиль  Ливан  ракетные удары  Хезболлах 

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