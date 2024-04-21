Ливанская группировка "Хезболлах" выпустила 35 ракет по северу Израиля

23 апреля — Mossovetinfo.ru — Ливанская вооруженная группировка "Хезболлах" в понедельник вечером выпустила около 35 ракет в сторону севера Израиля, в то время как Израиль нанес авиаудары по южному Ливану. Об этом говорится в заявлении израильских военных.



Ракеты активировали сирены воздушной тревоги в городе Сафед и других общинах на севере Израиля, но сообщений о пострадавших не поступало.



Армия обороны Израиля нанесла удар по ракетным установкам и инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана.



Согласно заявлению, ранее в тот же день Израиль нанес удары по двум сооружениям на юге Ливана, где находились боевики движения "Хезболлах".