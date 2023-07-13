23 июля — Mossovetinfo.ru — 23 июля, Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Президентом России Владими...

20 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине пр...