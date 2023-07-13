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В мире     23.07.2023 16:47

Лукашенко: бойцы "Вагнера" хотят "сходить на экскурсию" в Польшу

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Теги:  Лукашенко  Путин  безопасность  гарантии  Вагнер  Запад  на экскурсию  Варшава  Жешув 

23 июля — Mossovetinfo.ru — 23 июля, Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге рассказал о желании бойцов ЧВК "Вагнер" "сходить на экскурсию" в Варшаву и Жешув, передает корреспондент БЕЛТА.

"Может быть, и не следовало говорить. Но скажу, что нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просятся на запад: "Разрешите нам!" Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" Ну и в тихую… Мы же контролируем, что происходит. - "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", - рассказал глава государства.

"А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. У них вот это внутри сидит: Жешув - это беда. Конечно, я держу их в центре Белоруссии, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства", - отметил Александр Лукашенко.

Также Лукашенко поблагодарил Президента России за его заявление о гарантиях безопасности белорусской стороне, передает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: 
Лукашенко  Путин  безопасность  гарантии  Вагнер  Запад  на экскурсию  Варшава  Жешув 

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