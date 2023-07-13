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В мире
23.07.2023, 16:47
Лукашенко: бойцы "Вагнера" хотят "сходить на экскурсию" в Польшу
23 июля — Mossovetinfo.ru — 23 июля, Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Президентом России Владими...
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В мире
20.07.2023, 13:33
Си Цзиньпин провел встречу с Генри Киссинджером
20 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине пр...
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В мире
13.07.2023, 09:33
Передача F-16 Falcon Украине будет расцениваться как угроза России в ядерной сфере - Лавров
13 июля — Mossovetinfo.ru — США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооружённого столкновения с Россией, ...