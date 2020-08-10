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В мире     10.08.2020 09:12

Лукашенко набрал на президентских выборах в Белоруссии 80,23% голосов - ЦИК

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Теги:  Белоруссия  президентские выборы  ЦИК  результаты 

10 августа. Mossovetinfo.ru – По предварительным данным действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на президентских выборах 80,23% голосов, сообщает Центризбирком страны.

Его ближайший преследователь Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов. Явка на выборах составила 84,23%.

Также в ЦИК заявили, что в результате ночных беспорядков, которые произошли в Белоруссии после окончания выборов, ЦИК был эвакуирован из дома правительства, что задержало подведение итогов.

Президентские выборы прошли в Белоруссии в воскресенье, 9 августа.


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Теги: 
Белоруссия  президентские выборы  ЦИК  результаты 

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