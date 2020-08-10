10 августа. Mossovetinfo.ru – По предварительным данным действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на президентских выборах 80,23% голосов, сообщает Центризбирком страны.



Его ближайший преследователь Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов. Явка на выборах составила 84,23%.



Также в ЦИК заявили, что в результате ночных беспорядков, которые произошли в Белоруссии после окончания выборов, ЦИК был эвакуирован из дома правительства, что задержало подведение итогов.



Президентские выборы прошли в Белоруссии в воскресенье, 9 августа.