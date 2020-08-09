9 августа. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин направил ему письмо с изложением всех фактов о задержанных на территории Белоруссии россиянах.
Лукашенко сообщил, что получил письмо от Путина на следующий день после их телефонного разговора. «И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты», - заявил президент Белоруссии журналистам.
«Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день"», - рассказал Лукашенко.
В пятницу, 7 августа, Путин и Лукашенко поговорили по телефону и обсудили ситуацию с задержанием в Белоруссии 33 российских граждан. Президенты выразили уверенность, что данная ситуация будет разрешена «в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».
Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали более 30 российских граждан, которые якобы являются сотрудниками частной военной компании. Было возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Белорусские СМИ также сообщили о прибытии в страну более 200 боевиков, целью которых является дестабилизация обстановки в период перед президентскими выборами.
Выборы президента Белоруссии проходят 9 августа.
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