9 августа. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин направил ему письмо с изложением всех фактов о задержанных на территории Белоруссии россиянах.



Лукашенко сообщил, что получил письмо от Путина на следующий день после их телефонного разговора. «И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты», - заявил президент Белоруссии журналистам.



«Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день"», - рассказал Лукашенко.

В пятницу, 7 августа, Путин и Лукашенко поговорили по телефону и обсудили ситуацию с задержанием в Белоруссии 33 российских граждан. Президенты выразили уверенность, что данная ситуация будет разрешена «в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».



Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали более 30 российских граждан, которые якобы являются сотрудниками частной военной компании. Было возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Белорусские СМИ также сообщили о прибытии в страну более 200 боевиков, целью которых является дестабилизация обстановки в период перед президентскими выборами.



Выборы президента Белоруссии проходят 9 августа.