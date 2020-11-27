27 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии заявил, что он не переделывает Конституцию страны «под себя» и не будет руководить страной при новой Конституции.
«Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду», - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Вместе с тем, Лукашенко отметил, что изменения в белорусской Конституции необходимы. В существующей Конституции слишком велики полномочия президента, поэтому он опасается передать страну «незнакомому президенту» при действующей Конституции. В новом основном законе Белоруссии президентские полномочия должны быть скорректированы.
Также президент Белоруссии заявил, что сейчас разрабатывается уже третий вариант новой Конституции, так как первые два его не устроили.
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