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В мире     27.11.2020 16:45

Лукашенко заявил, что не будет президентом, когда примут новую Конституцию Белоруссии

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Теги:  Александр Лукашенко  Конституция  Белоруссия 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии заявил, что он не переделывает Конституцию страны «под себя» и не будет руководить страной при новой Конституции.

«Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду», - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Вместе с тем, Лукашенко отметил, что изменения в белорусской Конституции необходимы. В существующей Конституции слишком велики полномочия президента, поэтому он опасается передать страну «незнакомому президенту» при действующей Конституции. В новом основном законе Белоруссии президентские полномочия должны быть скорректированы.

Также президент Белоруссии заявил, что сейчас разрабатывается уже третий вариант новой Конституции, так как первые два его не устроили.



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Теги: 
Александр Лукашенко  Конституция  Белоруссия 

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