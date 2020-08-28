28 августа. Mossovetinfo.ru – Военная угроза Белоруссии со стороны Запада реальна, заявил президент страны Александр Лукашенко.
«То, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские самолеты]F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15-20 минут подлета до нашей территории», - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Президент Белоруссии отметил, что эти самолеты могут нести в том числе ядерное оружие. И он, как главнокомандующий должен был отреагировать. Именно этим объясняется развертывание частей белорусской армии у западных границ страны.
Кроме того, по словам Лукашенко, на фоне внешних угроз и с учетом общественно-политической обстановки в стране, он был вынужден держать определенный резерв военнослужащих.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Белоруссии в России создан кадровый резерв из сотрудников правоохранительных органов.
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