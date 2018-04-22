Макрон: не стоит выводить войска из Сирии после победы над ИГ

22 апреля. Mossovetinfo.ru - После победы над «Исламским государством» (ИГ, - запрещенная в России организация) США и союзникам не стоит выводить войска из Сирии, чтобы иметь ключевое влияние в этой стране. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью американскому телеканалу FoxNews накануне своего визита в США.

«Мы должны будем строить новую Сирию после войны», — заявил Макрон.



Вывод войск из Сирии, по мнению Макрона, освободит пространство для Ирана и нынешнего президента Сирии Башара Асада. «Они начнут новую войну и подготовят новых террористов», — сказал президент Франции.



По мнению Макрона, в строительстве «новой Сирии» примет участие почти все международное сообщество. «После войны с ИГ США, Франция, наши союзники, все страны региона, даже Россия и Турция, будут играть важную роль в создании новой Сирии и поддержке сирийцев в выборе будущего», — сказал Макрон.