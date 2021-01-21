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В мире     21.01.2021 14:45

Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины «Спутник V» в ЕС

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Теги:  Германия  Ангела Меркель  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  Евросоюз  регистрация  поддержка 

21 января. Mossovetinfo.ru – Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что в беседе с президентом России Владимиром Путиным предложила поддержку немецкого регулятора в подготовке заявки для регистрации в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Меркель напомнила, что для использования в Евросоюзе, российская вакцина должна процедуру допуска Европейского агентства лекарственных средств EMA. По словам канцлера, помощь в подготовке документов для ЕМА России может оказать Федеральный институт имени Пауля Эрлиха, который является немецким регулятором лекарственных средств.

Меркель также подчеркнула, что несмотря на имеющиеся между странами политические разногласия и конфликты, она считает возможным сотрудничество в гуманитарной области.

Ранее стало известно, что Венгрия стала первой страной Евросоюза, зарегистрировавшей российскую вакцину «Спутник V».

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Теги: 
Германия  Ангела Меркель  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  Евросоюз  регистрация  поддержка 

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