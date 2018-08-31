31 августа. Mossovetinfo.ru – Московский государственный университет имени Ломоносова возглавил рейтинг лучших университетов Евразии, составленный британским изданием Times Higher Education.
В тройку лидеров рейтинга вошли также Московский физико-технический институт и Томский политехнический университет. Еще три российских вуза попали в топ-10 рейтинга: Высшая школа экономики заняла 7-е место, НИЯУ «МИФИ» - 8-е и Казанский федеральный университет – 10-е.
Всего в рейтинг, который охватывает университеты 16 стран, попали 27 российских вузов.
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