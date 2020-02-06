Другие материалы
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В мире
06.02.2020, 12:33
МИД РФ сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
6 февраля. Mossovetinfo.ru – В результате активизации террористов в сирийском Идлибе погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщается на официальном сайте МИД РФ. Сообщается, что...
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В мире
06.02.2020, 10:24
Коронавирус. Официальные данные на 6 февраля
6 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 6 февраля достигло 24 554 человека, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ в Китае ...
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В мире
06.02.2020, 08:37
Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента
6 февраля. Mossovetinfo.ru – Сенат США в среду, 5 февраля оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения в рамках процесса по импичменту, таким образом Трамп не будет отстранен от в...