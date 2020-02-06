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В мире     06.02.2020 12:33

МИД РФ сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

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Теги:  МИД РФ  Сирия  военные специалисты  гибель  гибель военнослужащих 

6 февраля. Mossovetinfo.ru – В результате активизации террористов в сирийском Идлибе погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Сообщается, что в декабре 2019 – начале 2020 года террористы из организации «Хейат Тахрир аш-Шам», которые захватили зону деэскалации в Идлибе активизировали свои действия. В декабре было зарегистрировано 1400 нападений боевиков с применением тяжелой техники и артиллерии. Кроме того, боевики препятствуют выходу из зоны боевых действий мирных жителей и ведут обстрелы гуманитарных коридоров.

В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести в Идлибской зоне деэскалации «режим тишины», однако это привело только к новой активизации боевиков. Только за последние две недели января было отмечено более 1000 нападений террористов. В результате трагически погибли российские и турецкие военные специалисты.

Также сообщается, о продолжающихся попытках террористов атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с применением ударных беспилотников.

О количестве погибших российских военных специалистов и обстоятельствах их гибели не сообщается.



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Теги: 
МИД РФ  Сирия  военные специалисты  гибель  гибель военнослужащих 

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