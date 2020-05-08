Другие материалы
-
В мире
10.05.2020, 16:58
МИД России возмущен попытками США переписать историю победы над нацизмом
10 мая. Mossovetinfo.ru – МИД России на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором выразил возмущение попытками США переписать историю победы над нацизмом. В канун 75-летия побе...
-
В мире
10.05.2020, 13:07
В США сообщили о взрыве в космосе бака российской ракеты
10 мая. Mossovetinfo.ru – Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе утром 8 мая, сообщается в микроблоге 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США в Twitter....
-
В мире
08.05.2020, 10:22
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
8 мая. Mossovetinfo.ru – Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, такое решение принял парламент страны, сообщает «БелТА». Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, ч...