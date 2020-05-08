10 мая. Mossovetinfo.ru – МИД России на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором выразил возмущение попытками США переписать историю победы над нацизмом.



В канун 75-летия победы во второй мировой войне на страницах Белого дома в социальных сетях появилось сообщение, в котором в качестве победителей нацистской Германии названы только США и Великобритания.



«В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества», - говорится в заявлении МИД.



Также отмечается, что крайне скупо оценивают роль советского народа и Красной армии в победе над нацизмом и официальные лица США в своих выступлениях.



В заявлении указано, что нельзя игнорировать исторические факты в угоду симпатиям и антипатиям как к СССР, так и нынешней России. Помимо этого, отмечается, что сообщение Белого дома вызвало многочисленные комментарии как со стороны россиян, так и со стороны американцев и граждан других стран. При этом, эти комментарии методично удаляют.



В конце заявления МИД России сообщил, что намерен «провести серьезный разговор» с американскими официальными лицами, чтобы обсудить американские попытки переписать историю.