10 мая. Mossovetinfo.ru – Михаил Бабич уже покинул территорию Белоруссии, функции посла РФ в Белоруссии временно исполняет Владимир Андреев, работающий в посольстве советником-посланником. Об этом сообщили в посольстве РФ.
Бабич работал послом с 24 августа 2018 года. 30 апреля президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности. Новым послом был назначен Дмитрий Мезенцев – член Совета Федерации и бывший губернатор Иркутской области.
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