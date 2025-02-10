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В мире
13.02.2025, 10:13
Министр обороны Израиля предупредил о возобновлении войны, если ХАМАС не освободит заложников
13 февраля— Mossovetinfo.ru — Если ХАМАС к субботе не освободит израильских заложников, удерживаемых в Газе, «перед ...
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В мире
12.02.2025, 22:26
Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор
12 февраля— Mossovetinfo.ru —Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Амер...
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В мире
10.02.2025, 20:51
Министр обороны Израиля поручил привести армию в состояние боевой готовности
10 февраля — Mossovetinfo.ru — Министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник поручил "привести армию в состояние...