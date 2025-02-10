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В мире     13.02.2025 10:13

Министр обороны Израиля предупредил о возобновлении войны, если ХАМАС не освободит заложников

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Теги:  Израиль  ХАМАС  ЦАХАЛ  заложники  Иран  удар 

13 февраля— Mossovetinfo.ru — Если ХАМАС к субботе не освободит израильских заложников, удерживаемых в Газе, «перед ними откроются врата ада». Об этом в среду заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании по вопросам безопасности в Генеральном штабе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве, сообщают СМИ Израиля.
По словам министра, совещание было созвано, чтобы убедиться в готовности ЦАХАЛ к возобновлению войны в Газе.

«Если ХАМАС прекратит освобождать заложников, то соглашения не будет, а будет война», -- подчеркнул И. Кац.

10 февраля представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда объявил, что движение отложило процесс освобождения новой группы удерживаемых в секторе Газа заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник поручил «привести армию в состояние наивысшей готовности для любых возможных сценариев» в секторе Газа и прилегающих районах.

Заложник из Израиля Шломо Мансур умер в плену палестинского радикального движения ХАМАС в возрасте 86 лет. Об этом 11 февраля сообщил телеканал N12. «Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ. — Ред.) сегодня сообщили семье похищенного в секторе Газа Шломо Мансура [о его гибели]», — говорится в материале.

Разведывательные агентства США пришли к выводу, что Израиль рассматривает возможность масштабных ударов по иранским ядерным объектам в этом году, стремясь воспользоваться ослаблением Тегерана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Этот вывод был включен в аналитический отчет, подготовленный в последние дни администрации экс-президента США Джо Байдена. В документе подчеркиваются риски дальнейшей военной активности в регионе после того, как возможности Ирана были ослаблены в течение 2024 года.

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Теги: 
Израиль  ХАМАС  ЦАХАЛ  заложники  Иран  удар 

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