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В мире     04.06.2024 08:48

Министр обороны КНР изложил подход Китая к глобальной безопасности на конференции "Диалог Шангри-Ла"

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Теги:  Китай  оборона  безопасность  справедливый международный порядок  мудрость 

4 июня — Mossovetinfo.ru — Министр обороны КНР Дун Цзюнь в воскресенье выступил с речью о подходе Китая к глобальной безопасности на 21-й конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, - сообщает Синьхуа.

В своем выступлении Дун Цзюнь особо выделил концепцию построения сообщества единой судьбы человечества, Инициативу по глобальному развитию, Инициативу в области глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации.

Люди в Азиатско-Тихоокеанском регионе стремятся к гармонии, они миролюбивы, независимы, полагаются на свои силы и всегда поддерживали друг друга в трудную минуту, сказал он.

Дун Цзюнь призвал черпать силу из "азиатской мудрости" для достижения консенсуса и поиска точек соприкосновения, откладывая разногласия в сторону.

Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для защиты законных интересов безопасности всех стран, совместно строить более справедливый международный порядок, в полной мере проявлять роль региональной архитектуры безопасности, развивать открытое и практическое сотрудничество в области обороны, подавать пример сотрудничества в области безопасности на море, укреплять систему управления безопасностью в новых областях, чтобы стремиться к новому прогрессу в сотрудничестве в области региональной безопасности.

Министр подчеркнул, что Китай ценит мир и гармонию и привержен обеспечению общей безопасности, равенства и взаимоуважения, открытости и инклюзивности, а также защите своих основных интерес

В настоящее время в Южно-Китайском море в целом наблюдается стабильность, сказал Дун Цзюнь, отметив, что некоторая страна должна понять, в чем заключаются ее истинные интересы, и вернуться на правильный путь диалога и консультаций.

По его словам, Народно-освободительная армия Китая предпримет решительные действия, чтобы сдержать "независимость Тайваня" и сделать так, чтобы подобный заговор никогда не увенчался успехом.

В ходе мероприятия Дун Цзюнь также встретился с высокопоставленными представителями оборонных ведомств США, Канады, Таиланда, Японии, Австралии, Франции, Камбоджи и Новой Зеландии.

Он также провел переговоры с председателем Международного комитета Красного Креста и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

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Теги: 
Китай  оборона  безопасность  справедливый международный порядок  мудрость 

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