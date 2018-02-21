Минюст США готовит доклад о противостоянии глобальным киберугрозам

21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Доклад о противостоянии глобальным киберугрозам, включая возможное вмешательство в выборы в США, должен быть подготовлен и представлен до конца июня специальной группой созданной Минюстом США. Об этом по информации Reuters сообщил Минюст на основании заявления Генпрокурора США Джеффа Сешенса.



«Генпрокурор потребовал от рабочей группы в приоритетном порядке изучать попытки по вмешательству в наши выборы, попытки вмешательства в нашу критически важную инфраструктуру, использование интернета для распространения идеологии насилия и вербовки сторонников, массовое хищение корпоративной, правительственной и частной информации», — говорится в заявлении.