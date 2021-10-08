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В мире     08.10.2021 09:09

Минздрав направил ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации

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Теги:  Минздрав  Евросоюз  сертификаты вакцинации  коронавирус  COVID-19  признание 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Минздрав РФ направил в Евросоюз документы, необходимые для взаимного признания сертификатов о вакцинации, в ЕС их получили 30 сентября, сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Также в Минздраве сообщили, что в настоящий момент идет согласование возможного визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), являющегося регулятором ЕС по обороту лекарственных средств. Визит необходим в рамках процедуры сертификации в ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и может состояться уже в декабре.

ЕС в июле обратился к России с предложением о взаимном признании COVID-сертификатов. Однако уже в октябре посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что Россия не прислала в ЕС необходимые документы.

Планируется, что в результате взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, они будут действовать независимо от того, признана ли используемая вакцина.

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Теги: 
Минздрав  Евросоюз  сертификаты вакцинации  коронавирус  COVID-19  признание 

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