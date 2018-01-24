МОК: российские флаги во время ОИ-2018 не запрещены

25 января. Mossovetinfo.ru - Российские болельщики смогут проносить флаг на соревнования во время Олимпийских игра 2018 года в Южной Корее. Об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).



Отмечается, что использование флага страны, которая признана МОК, не может быть запрещено, даже если членство национального Олимпийского комитета приостановлено.



Ранее МОК сообщил, что флаги стран, которые не принимают участия в Играх, нельзя проносить на соревнования и тренировочные объекты. Многие подумали, что это касается России. В связи с этим Олимпийский комитет России запросил у МОК уточнение по данному вопросу.



МОК в декабре не допустил до участия в Играх несколько ведущих российских спортсменов без объяснения причины.