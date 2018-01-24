Другие материалы
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В мире
25.01.2018, 16:51
МОК: российские флаги во время ОИ-2018 не запрещены
25 января. Mossovetinfo.ru - Российские болельщики смогут проносить флаг на соревнования во время Олимпийских игра 2018 года в Южной Корее. Об этом говорится в заявлении Международного олимпийского ко...
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В мире
24.01.2018, 17:01
ОКР прояснил ситуацию с возможным запретом флага России на ОИ-2018
24 января. Mossovetinfo.ru - Олимпийский комитет России (ОКР) обратился с Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой прояснить ситуацию по вопросу использования болельщиками флага России на Ол...
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В мире
24.01.2018, 09:51
МОК запретил проносить флаг России на трибуны ОИ-2018
24 января. Mossovetinfo.ru – Международный олимпийский комитет (МОК) запретил просить флаг России на трибуны во время зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Как сообщается на сайте о...