На сайте Белого дома опубликованы Первоочередные приоритеты Америки президента Трампа

20 января — Mossovetinfo.ru — 20 Января 2025 года На обновленном сайте Белого Дома (резиденции президента США), сразу же после вступления Трампа в должность в качестве 47 президента США, опубликованы Первоочередные приоритеты Америки президента Трампа.



В опубликованном тексе перечислены следующие приоритеты и "дорожная карта" по их реализации:



СНОВА СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ БЕЗОПАСНОЙ

Президент Трамп предпримет смелые действия для обеспечения безопасности нашей границы и защиты американских общин.

Это включает в себя прекращение политики Байдена «поймал — отпусти», восстановление программы «Оставайся в Мексике», строительство стены, прекращение предоставления убежища нелегальным пересекшим границу, борьбу с преступными убежищами и усиление проверок и досмотров иностранцев.

Операция по депортации, проведённая президентом Трампом, направлена на решение проблемы рекордного числа пересечений границы иностранными преступниками при предыдущей администрации.

Президент приостанавливает переселение беженцев после того, как местные жители были вынуждены принимать у себя большие и неконтролируемые потоки мигрантов, что поставило под угрозу безопасность и ресурсы местных сообществ.

Вооружённые силы, в том числе Национальная гвардия, будут обеспечивать безопасность границ, что является вопросом национальной безопасности, и будут направлены на границу для оказания помощи действующему персоналу правоохранительных органов.

Президент Трамп начнёт процесс признания картелей, в том числе опасного «Трен де Арагуа», иностранными террористическими организациями и воспользуется Законом о борьбе с иностранными врагами, чтобы ликвидировать их.

Министерство юстиции будет добиваться смертной казни как надлежащего наказания за чудовищные преступления против человечности, в том числе за убийства сотрудников правоохранительных органов и нелегальных мигрантов, которые калечат и убивают американцев.



СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ ДОСТУПНОЙ И СНОВА ДОМИНИРУЮЩЕЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Президент высвободит американскую энергию, прекратив политику Байдена, направленную на борьбу с изменением климата, упростив выдачу разрешений и пересмотрев все нормативные акты, которые чрезмерно обременяют производство и использование энергии, в том числе добычу и переработку нетопливных полезных ископаемых.

Энергетические инициативы президента Трампа расширяют возможности потребителей в выборе транспортных средств, душевых леек, унитазов, стиральных машин, лампочек и посудомоечных машин.

Президент Трамп объявит чрезвычайное положение в сфере энергетики и использует все необходимые ресурсы для строительства критически важной инфраструктуры.

Энергетическая политика президента Трампа положит конец аренде крупных ветряных электростанций, которые разрушают наши природные ландшафты и не удовлетворяют потребности американских потребителей энергии.

Президент Трамп выйдет из Парижского соглашения по климату.

Все ведомства примут экстренные меры по снижению стоимости жизни.

Президент Трамп объявит о торговой политике "Америка прежде всего".

Америка больше не будет зависеть от иностранных организаций в вопросах нашей национальной налоговой политики, которая наказывает американский бизнес.



ОСУШИТЕ БОЛОТО

Президент введёт Америку в Золотой век, реформировав и улучшив государственную бюрократию, чтобы она работала на благо американского народа. Он заморозит найм бюрократов, за исключением ключевых областей, чтобы положить конец нашествию бесполезных и высокооплачиваемых активистов в сфере многообразия, равноправия и инклюзивности, заполонивших федеральную рабочую силу. Он приостановит действие обременительных и радикальных правил, которые Байден ещё не ввёл в действие.

Президент Трамп объявляет беспрецедентный список исполнительных указов об отмене.

Президент Трамп планирует повысить подотчётность государственных чиновников. Американский народ заслуживает самого качественного обслуживания от людей, которые любят нашу страну. Президент также вернёт федеральных служащих на работу, поскольку в настоящее время только 6% сотрудников работают очно.

Президент Трамп предпринимает решительные действия, чтобы положить конец использованию правительства в качестве оружия против политических соперников, и распоряжается хранить все документы в соответствии с требованиями закона. Президент Трамп также прекращает неконституционную цензуру со стороны федерального правительства. Государственные служащие больше не будут удалять правдивые высказывания.

По указанию президента Государственный департамент будет проводить внешнюю политику, ориентированную на интересы Америки.



ВЕРНИТЕ АМЕРИКАНСКИЕ ЦЕННОСТИ

Президент провозгласит мужчину и женщину биологической реальностью и защитит женщин от радикальной гендерной идеологии.

Американские достопримечательности будут названы в честь истории нашей страны.