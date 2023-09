22 сентября — Mossovetinfo.ru — "Россия, Соединенные Штаты и Китай построили новые объекты и прорыли новые туннели на своих ядерных испытательных полигонах в последние годы, показывают спутниковые снимки, полученные исключительно CNN, в то время, когда напряженность в отношениях между тремя крупнейшими ядерными державами достигла максимума за десятилетия", - сообщает в своем материале CNN "Хотя нет никаких доказательств того, что Россия, США или Китай готовятся к неминуемому ядерному испытанию, изображения, полученные и предоставленные известным аналитиком в области исследований военного нераспространения, иллюстрируют недавнее расширение трех ядерных испытательных полигонов по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад.Один из них находится в ведении Китая в дальнем западном регионе Синьцзян, один - России на архипелаге Северного Ледовитого океана, а другой - в США в пустыне Невада", - сообщает CNN.В материале приводятся сравнительные фотоснимки из космоса об активности на полигонах.На спутниковых снимках за последние три-пять лет видны новые туннели под горами, новые дороги и хранилища, а также возросшее движение транспортных средств, въезжающих на эти полигоны и выезжающих с них, сказал Джеффри Льюис, адъюнкт-профессор Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Институте международных исследований Миддлбери.Комментарии Льюиса прозвучали после того, как известная организация по наблюдению за ядерной деятельностью, the Bulletin of the Atomic Scientists, в начале этого года установила свои знаменитые часы Судного дня, показатель того, насколько близок мир к самоуничтожению, на 90 секунд до полуночи, самую ненадежную настройку часов с момента их создания в 1947 году.В прошлом месяце Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил с новым призывом к ключевым странам ратифицировать международный договор, запрещающий эксперименты как в мирных, так и в военных целях.