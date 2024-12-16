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В мире     20.12.2024 12:15

Нанесен удар по пункту управления СБУ, киевскому КБ «Луч» и позициям ЗРК Patriot - Минобороны России

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Теги:  Минобороны  СВО  Киев  удар  цели  поражение 

20 декабря — Mossovetinfo.ru — Министерство обороны России сообщило, что утром был нанесен удар по пункту управления СБУ, киевскому КБ «Луч» и позициям ЗРК Patriot. Все объекты поражены, заявили в Минобороны России.

«18 декабря 2024 г. с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow».

В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot».

Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Теги: 
Минобороны  СВО  Киев  удар  цели  поражение 

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