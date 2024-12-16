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В мире
20.12.2024, 12:15
Нанесен удар по пункту управления СБУ, киевскому КБ «Луч» и позициям ЗРК Patriot - Минобороны России
20 декабря — Mossovetinfo.ru — Министерство обороны России сообщило, что утром был нанесен удар по пункту управления...
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В мире
19.12.2024, 17:50
Качество отношений России и Китая вышло на небывалый уровень за всю историю двух стран — В. Путин
19 декабря — Mossovetinfo.ru — Россия и Китай вышли на уровень отношений, которого не было никогда в истории двух стр...
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В мире
16.12.2024, 19:01
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
16 декабря — Mossovetinfo.ru —Бундестаг, как и ожидалось, лишил доверия канцлера Олафа Шольца. Только 207 депутатов вы...