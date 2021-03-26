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В мире     26.03.2021 13:17

Названы новые условия для въезда россиян в Германию

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Теги:  Германия  въезд  правила 

26 марта. Mossovetinfo.ru — Стали известны новые условия для въезда россиян в Германию, сообщает НТВ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Для того, чтобы сесть на самолет в Германию, необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус. Ранее такой тест необходимо было предоставлять только тем, кто прибывает из стран и регионов, относящихся к зонам высокого риска.

Кроме того, перед вылетом необходимо будет заполнить специальную анкету портале Einreiseanmeldung.de, чтобы уведомить о своем прибытии органы здравоохранения Германии. Также допускается заполнение бумажного варианта анкеты. После ее заполнения на электронную почту придет подтверждение, которое необходимо будет предъявить для регистрации на рейс.

Ранее стало известно, что с 1 апреля Россия возобновляет прямое авиасообщение с Германией.

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Теги: 
Германия  въезд  правила 

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