24 октября. Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых продаваемых автомобилей во всем мире за первые 7 месяцев 2018 года, исследование провело аналитическое агентство Focus2move.



Самым продаваемым автомобилем в мире стала Toyota Corolla, во всем мире было продано 816 748 автомобилей этой модели. На втором месте по продажам Ford F-Series (722 566 машин), на третьем - Volkswagen Golf (572 772 автомобилей).



В десятку самых продаваемых машин в мире вошли также Honda Civic, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Honda CR-V, Toyota Camry и Chevrolet Silverado.