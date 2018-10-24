24 октября. Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых продаваемых автомобилей во всем мире за первые 7 месяцев 2018 года, исследование провело аналитическое агентство Focus2move.
Самым продаваемым автомобилем в мире стала Toyota Corolla, во всем мире было продано 816 748 автомобилей этой модели. На втором месте по продажам Ford F-Series (722 566 машин), на третьем - Volkswagen Golf (572 772 автомобилей).
В десятку самых продаваемых машин в мире вошли также Honda Civic, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Honda CR-V, Toyota Camry и Chevrolet Silverado.
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