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В мире     08.03.2023 11:37

Не предусматривает возобновления поставок газа по "Северному потоку”

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Теги:  Северный поток  Nord Stream  Gasunie 

8 марта, Mossovetinfo.ru - Голландский оператор газовой сети Gasunie заявил в среду, что списал свою 9%-ную долю в газопроводе Nord Stream (Северный поток), который был сильно поврежден в сентябре 2022 года.

В своем годовом отчете Gasunie заявила, что доля, первоначально оцененная в 508 миллионов евро (535,43 миллиона долларов), теперь равна нулю, поскольку “не предусматривает возобновления поставок газа по "Северному потоку” в обозримом будущем".

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Теги: 
Северный поток  Nord Stream  Gasunie 

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