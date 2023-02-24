В мире 08.03.2023, 11:37 Не предусматривает возобновления поставок газа по "Северному потоку”

8 марта, Mossovetinfo.ru - Голландский оператор газовой сети Gasunie заявил в среду, что списал свою 9%-ную долю в газопроводе Nord Stream (Северный поток), который был сильно поврежден в сентябре 202...

В мире 02.03.2023, 05:55 Си Цзиньпин провел переговоры с Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко

2 марта, Mossovetinfo.ru - Председатель КНР Си Цзиньпин 1 марта в Доме народных собраний в Пекине провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, находящимся в Китае с государственным ...