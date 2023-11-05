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В мире     09.11.2023 09:19

Небензя: Запад не хотел, чтобы ООН призвала наказать взорвавших «Северный поток»

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Теги:  Северный поток  взрыв  расследование  МИД 

9 ноября — Mossovetinfo.ru — Россия обеспокоена тем, что спустя год после подрыва «Северных потоков» виновники атаки до сих пор не установлены. Ряд стран Запада не захотел, чтобы в проект заявления председателя Совбеза ООН вошёл призыв привлечь виновных к ответу за инцидент на «Северном потоке», заявил постпред России при организации Василий Небензя.

Небензя рассказал, что в ходе заседания 26 сентября российская сторона объявила, что намерена предложить заявление председателя Совбеза «о необходимости привлечь к ответу организаторов и исполнителей» взрыва.

«Так или иначе, не все члены СБ ООН разделили эту позицию», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, до сих пор нет никакой конкретной информации о ходе расследования, не говоря уже о каких-либо выводах. Он отметил, Запад тянет время, чтобы мировое сообщество поскорее забыло эту историю.

«Однако Российская Федерация не допустит этого», - подчеркнул Небензя.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что такой инцидент, как взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», исторически мог стать поводом к началу войны.

15 сентября 2023 года Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, с участием послов 35 стран, сказал, что «в 2022 года взорвали газопроводы «Северные потоки». Никто даже пальцем не пошевелил, чтобы всё это расследовать каким-то транспарантным образом. Заметалось «под ковёр»».

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Теги: 
Северный поток  взрыв  расследование  МИД 

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