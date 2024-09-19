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В мире
22.09.2024, 09:19
Нетаньяху отложил свою поездку в Нью-Йорк на заседание ООН - CNN
22 сентября — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свою поездку в Нью-Йорк на Генера...
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В мире
20.09.2024, 09:48
Двое израильских солдат погибли в четверг в результате трансграничных атак совершенных «Хезболлах»
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Двое израильских солдат погибли в четверг в результате трансграничных атак беспилот...
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В мире
19.09.2024, 08:50
Израиль заявил о «новом этапе» в войне против «Хезболлы»
18 сентября — Mossovetinfo.ru — Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в среду, что Израиль находится «в начале н...