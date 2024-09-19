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В мире     22.09.2024 09:19

Нетаньяху отложил свою поездку в Нью-Йорк на заседание ООН - CNN

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Теги:  Израиль  Нетаньяху  ООН  генассамблея  Хезболла  Ливан  эскалация 

22 сентября — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свою поездку в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН на фоне эскалации напряженности в отношениях с «Хезболлой». Премьер-министр уже перенес свой отъезд со вторника на среду, но «пока» планирует уехать в пятницу, сообщает CNN со ссылкой на израильского чиновника.

Нетаньяху собирается выступить на Генеральной Ассамблее позже на этой неделе, что, как ожидается, приведет к массовым выходам из зала ассамблеи.

По словам израильских военных, за минувшую ночь из Ливана по Израилю было выпущено более 100 «снарядов», поскольку Израиль и «Хезболла» наращивают трансграничные атаки.

Израильские военные также заявили, что “в настоящее время наносят удары по объектам, принадлежащим «Хезболле» в Ливане, заявив, что эти атаки «продолжатся и будут усиливаться».

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Теги: 
Израиль  Нетаньяху  ООН  генассамблея  Хезболла  Ливан  эскалация 

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