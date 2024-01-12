Другие материалы
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В мире
21.01.2024, 10:00
Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины
21 января — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание с...
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В мире
17.01.2024, 07:34
Обновлены Концепция нацбезопасности и Военная доктрина Белоруссии
17 января — Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник провел заседание Совета безопасн...
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В мире
12.01.2024, 07:23
Байден объявил об ударах коалиции Запада по Йемену
12 января — Mossovetinfo.ru — США и Великобритания при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли у...