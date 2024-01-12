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В мире     21.01.2024 10:00

Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины

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Теги:  Израиль  Палестина  конфликт 

21 января — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

«Я не пойду на компромисс в отношении полного контроля Израилем безопасности над всей территорией к западу от Иордана, а это противоречит палестинскому государству», — заявил он.

Также министр энергетики Израиля Коэн и министр культуры и спорта Зохар заявили, что «не допустят создания палестинского государства»

Эли Коэн, который до начала 2024 года занимал пост главы МИД Израиля, категорически отверг возможность создания полноценного независимого государства для палестинцев. По его мнению, такой шаг станет «наградой за террор» и создаст постоянную угрозу еврейскому государству.

Число палестинцев, погибших в блокированном секторе Газа в результате продолжающихся с 7 октября 2023 года атак Израиля, достигло 24 927 человек, - сообщает агентство Анадолу в материалах утреннего брифинга 21 января.

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Теги: 
Израиль  Палестина  конфликт 

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