12 октября. Mossovetinfo.ru – Нобелевская премия по экономике за 2020 год присуждена американским ученым Полу Милгрому и Роберту Уилсону, сообщает Нобелевский комитет.
Премию американские ученые получили за работы в области аукционной торговли, усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. По мнению нобелевского комитета, работа Милгрома и Уилсона принесет пользу «продавцам, покупателям и налогоплательщикам» по всему миру».
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