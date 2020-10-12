12 октября. Mossovetinfo.ru – Нобелевская премия по экономике за 2020 год присуждена американским ученым Полу Милгрому и Роберту Уилсону, сообщает Нобелевский комитет.



Премию американские ученые получили за работы в области аукционной торговли, усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. По мнению нобелевского комитета, работа Милгрома и Уилсона принесет пользу «продавцам, покупателям и налогоплательщикам» по всему миру».